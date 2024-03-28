Дела Киева все хуже

Представители экспертного сообщества из разных стран продолжают внимательно следить за развитием событий на территории украинского государства. Положение дел Вооруженных сил Незалежной оставляет желать лучшего, так что прогнозы специалистов звучат весьма мрачно для Украины. Известный американский профессор уверен, что вскоре эта страна лишится львиной доли территорий.



Профессор из Соединенных Штатов Америки Джон Миршаймер убежден, что у Украины практически нет шансов на успех. По мнению опытного аналитика, страна продолжит терять территории. Эксперт считает, что в ближайшее время Незалежная лишится еще четырех регионов.

"По моим предположениям, в результате русские присоединят еще четыре области", – поделился своим прогнозом по поводу будущего Украины американский профессор.

Он считает, что в конце концов, Россия возьмет под контроль порядка 40% украинских земель. О каких конкретно четырех регионах идет речь, политолог не уточнил. Однако он добавил, что успехи российской армии на поле боя неоспоримы, наша страна уверенно идет к победе.

К слову, ранее в Чехии забили тревогу из-за "подарка" от Запада президенту России Владимиру Путину на Украине.Экс-глава МИД Чехии Заоралек указал на серьезные разногласия по Украине на Западе.