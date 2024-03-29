В Японии заявили, что Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта с РФ

Киев получил шокирующее предупреждение о России из Японии
Фото: www.unsplash.com
Украина оказалась в ловушке

Ряд экспертов отмечают, что во многом конфликт на территории украинского государства был развязан силами Евросоюза и США. Киев является всего лишь марионеткой в их руках. Теперь же помощь Запада заметно ослабла. На этом фоне в Японии сделали шокирующее предупреждение для Украины.

Японское издание Shūkan Gendai отмечает, что у Вооруженных сил Незалежной нет шансов без западной финансовой и военной помощи. На сегодняшний день очевидно, что инициатива остается в руках российской армии. Украина продолжает проигрывать.

Аналитики из Страны восходящего солнца предупредили Киев о том, что ждет государство в будущем. Россия уверенно громит противника на поле боя. В конце концов, это может привести к тому, что Украина полностью исчезнет с политической карты мира. На этой работает и нежелание Киева идти на мирные переговоры.

"Если военный конфликт будет продолжаться так, возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", – предупреждают японские аналитики украинских руководителей.

К слову, ранее в Чехии забили тревогу из-за "подарка" Путину на Украине. Экс-глава главного внешнеполитического ведомства Чехии Заоралек указал на серьезные разногласия по Украине среди ведущих западных стран.

Источник: Shūkan Gendai ✓ Надежный источник
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