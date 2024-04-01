Француз занял воинственную позицию

Череду скандальных заявлений французского лидера Эммануэля Макрона продолжают активно обсуждать. Руководитель группы российских делегатов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов раскрыл подоплеку дерзких высказываний Макрона.



Недавно глава Пятой республики объявил, что его страна способна противостоять российскому лидеру Владимиру Путину и, более того, даже готова отправить военный контингент на территорию украинского государства. Такие заявления Макрона вызвали широкий резонанс на международной арене. Многие европейские лидеры выступили против такого рода эскалации отношений, которые и так накалены до предела.

Гаврилов пояснил, по какой причине Макрон сделал громкие заявления. Эксперт отметил, что такая агрессивная активность главы Франции вызвана неоспоримыми успехами российской армии на полях проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима.

"Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ" – отметил он.

К слову, многие во Франции не в восторге от воинственных слов руководителя республики. Недавно там выступили с шокирующим заявлением по поводу русских. Французам может дорого обойтись агрессия против России.