Ситуация на международной арене продолжает обостряться

Некоторые особенно воинственные представители западного мира все активнее разминают тему возможного прямого столкновения европейских армий с Россией. Честь сыграть первую скрипку в этой какофонии взял на себя французский лидер Эммануэль Макрон. Однако даже в самой Пятой республике с ужасом взирают на действия президента.

В то время, как глава страны продолжает кидаться воинственными заявлениями, эксперты в военной сфере призывают его действовать более обдуманно. Например, бывший руководитель главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш обратил внимание на то, что Макрон не думает о последствиях. Как известно, некоторое время назад глава Франции заявил о готовности ввести войска на территорию украинского государства.

Военный эксперт сделал пугающее французов заявление. Он напомнил о мощи российской армии, которая обязательно ответит на любую агрессию. Очевидно, что французские бойцы рискуют сложить голову на полях чужого конфликта.

"Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь по французским солдатам", – отметил эксперт.

К слову, ранее Макрон сделал шокирующее заявление о скором проигрыше Украины.