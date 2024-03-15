Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России в конфликте

Макрон нашел во Франции силы пойти войной на Россию
Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Риторика француза становится все жестче

Эскалация ситуации на международной арене продолжается. Некоторые западные лидеры резко ужесточили антироссийскую риторику и начали активно разминать тему прямого столкновения России и стран НАТО. Первую скрипку в русофобском концерте сейчас играет французский лидер Эммануэль Макрон. В своих воинственных заявлениях он дошел до того, что обнаружил в родном государстве силы для прямого противостояния с Россией.

При этом, по старой доброй традиции, европеец заранее постарался возложить всю ответственность на нашу страну. Макрон заявил, что Франция готова вступить в борьбу с Россией, как только Москва пойдет на "очередную эскалацию". В таком случае Париж найдет в себе силы "принять решения, которые гарантируют, что Москва проиграет".

"Мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит…", – пафосно объявил высокопоставленный француз.

Впрочем, для того чтобы не выглядеть слишком агрессивно, руководитель Пятой республики поспешил оговориться и на голубом глазу заверил международную общественность, что его страна не хочет воевать с Российской Федерацией и ее жителями, а лишь от всего сердца поддерживает киевский режим.

К слову, ранее стало известно, что во Франции испугались идти против России из-за новых союзников нашей страны.

Источник: Телеканал France 2 ✓ Надежный источник
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