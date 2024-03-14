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Киевский режим продолжает отправлять на верную смерть украинских граждан. Многих военнослужащих перестало устраивать положение дел в стране. Они выражают явное недовольство и уже готовы перейти к решительным действиям. Так, стало известно, что на Украине организовалась группа элитных военных, которые планируют провести силовой захват Верховной рады.
Политика нынешних властей Незалежной вынуждает несогласных к применению радикальных мер. Военные хотят захватить Раду, а также привлечь на свою сторону других бойцов Вооруженных сил страны. Такую информацию российской стороне удалось узнать за счет секретной переписки на закрытом ресурсе, которая оказалась в распоряжении наших спецов.
"Действие, которое надо будет молниеносно провернуть, – это в определенный момент захватить ВР", – такие разговоры о захвате Верховной рады обнаружены в чате.
Ранее стало известно, что российские спецы получили доступ к секретному ресурсу, на котором представители элиты украинской армии ведут серьезное обсуждение механизмов свержения нынешней власти и командования ВСУ.
К слову, ранее глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что будет в случае решения Варшавы ввести польские войска на территорию Украины.
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