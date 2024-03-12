Грузия объяснила отказ прерывать авиасообщение с Россией по требованию Украины

Грузия резко осадила Украину из-за России
Фото: Jan Woitas/dpa/www.globallookpress.com
Отношения между странами становятся более напряженными

Грузинские власти заявили, что не собираются выполнять требования Киева для нормализации отношений между странами. В Тбилиси отказались прекращать авиасообщение с Россией, а также не согласились выпустить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

"Мы не сможем предпринять такие шаги, которые навредят населению нашей страны", – объяснил он.

По словам Каладзе, Саакашвили был осужден по конкретным делам за совершение тяжкого преступления, поэтому и судить его намерены в соответствии с законами Грузии.

Ранее глава украинской правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия указал, что для нормализации отношений между Украиной и Грузией нужно остановить авиасообщение с Россией, которое вернулось в 2023 году, а также выпустить из тюрьмы Саакашвили. Украинский чиновник утверждает, что Грузия помогает российскому государству в обходе западных санкций.

В последнее время отношения между Тбилиси и Киевом стали крайне напряженными. Правительство Грузии утверждает, что некоторые действия украинских властей направлены против грузинского народа. Например, сотрудничество украинского правительства с осужденными в Грузии лицами.

Источник: ТАСС

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