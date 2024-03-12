Командиры противника засели в ДНР

Российские Вооруженные силы успешно продолжают громить украинского противника. Сегодня, 12 марта, стало известно о серьезной победе на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Сообщается, что был уничтожен командный пункт украинской армии.



Такой приятной новостью поделился советник руководителя Донецкой народной республики Ян Гагин. Он рассказал, что логово украинских офицеров находилось в населенном пункте Красногоровка, который расположен неподалеку от печально известной, но уже освобожденной Авдеевки. Успех наших военных в этом направлении играет значимую роль в проведении спецоперации.



Гагин сообщил, что логово высокопоставленных украинских командиров было сожжено дотла. Сколько военнослужащих противника погибло, и кого конкретно удалось ликвидировать, пока не сообщается.



Напомним, несколько дней назад стало известно, что бойцы российской армии нанесли мощный удар по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины, которые находились на кирпичном заводе в Красногоровке.



К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки рассказали об одном ударе России, который обескровил украинскую армию. Положение киевского режима в последнее время оставляет желать лучшего.

