Украинские власти дают армии и гражданским немыслимые обещания

Деморализованные и уставшие части украинской армии при действующем подходе, который практикует Генеральный штаб, будут еще десятки лет "ползти" к границам Украины, образовавшимся после 1991 года. Такое мнение выразил отставной майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

Украинский военнослужащий раскритиковал руководство, призывающее личный состав дойти до тех самых границ за "пару недель". Лапин напомнил, что у солдат нет для этого необходимой мотивации – пока в тылу мобилизация сопровождается откровенным беспределом со стороны ТЦК.

Из-за "качелей", который устраивает Генштаб, личный состав полностью деморализован, а украинское общество совершенно дезориентировано шапкозакидательскими заявлениями Киева, обещающего победу за кратчайшие сроки. Лапин обратил внимание на пустующие военкоматы Украины, куда почему-то никто не стремится. При таком положении, указывает майор ВСУ, ничего хорошего Украину не ждет.

"Еще наши внуки повоюют", – высказался Лапин.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на восточном фронте для ВСУ складывается сложная обстановка: российские войска продолжают наступать, вынуждая украинские части уходить в оборону.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, чего ожидать в случае введения польских войск на территорию Украины.