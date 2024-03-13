Клинтон выступила с дерзким заявлением о Владимире Путине

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Бывший американский госсекретарь Хилари Клинтон высказалась в социальных сетях на тему предстоящих президентских выборов в США. Политик выступила с дерзким заявлением не только в адрес одного из кандидатов, но и российского президента Владимира Путина.
Клинтон заявила, что отдать голос за республиканца Дональда Трампа равносильно тому, чтобы поддержать главу России.
"С каждым днем это становится все яснее", – пишет политик.
Так она намекнула на связь американского бизнесмена с Путиным, слухи о которой начали пускать демократы во время прошлой президентской гонки. Сам Трамп и президент России все обвинения американцев отвергали.
Клинтон высказалась на тему выборов, отреагировав на заявление, что Трамп не будет финансировать Украину в случае избрания. При таком раскладе отправлять деньги Киеву не сможет и Брюссель, в результате чего конфликт подойдет к концу.
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