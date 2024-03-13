Маск оценил слова Путина о вероятности использовать ядерное оружие

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерной атаке
Илон Маск. Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава космической компании намекнул, что он понимает логику главы России

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия готова применить ядерное оружие в случае появления угрозы существования государства. На это миллиардер ответил одним словом.

В социальной сети X Маск опубликовал пост в ответ на заявление одного из блогеров, который привел слова российского президента. Бизнесмен дал понять, что считает такой подход правильным и логичным в тех обстоятельствах, о которых говорил Владимир Путин.

"Несомненно (Россия применит ядерное оружие)", – написал Маск.

Его слова поддержали и другие пользователи Сети, которые отметили, что именно поэтому государство производит подобный вид вооружения.

"Без шуток. Америка бы сделала то же самое, если бы Китай находился у ее границ",

"Это буквально единственная причина, по которой страны обладают ядерным оружием",

"Я бы их вообще не винил",

"Понятно, что президент должен быть готов защитить свою страну",

– пишут комментаторы.

Ранее бизнесмент Илон Маск одним словом высказался о судьбе конфликта на Украине.

Источник: X
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