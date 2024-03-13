Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерной атаке

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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия готова применить ядерное оружие в случае появления угрозы существования государства. На это миллиардер ответил одним словом.
В социальной сети X Маск опубликовал пост в ответ на заявление одного из блогеров, который привел слова российского президента. Бизнесмен дал понять, что считает такой подход правильным и логичным в тех обстоятельствах, о которых говорил Владимир Путин.
"Несомненно (Россия применит ядерное оружие)", – написал Маск.
Его слова поддержали и другие пользователи Сети, которые отметили, что именно поэтому государство производит подобный вид вооружения.
"Без шуток. Америка бы сделала то же самое, если бы Китай находился у ее границ",
"Это буквально единственная причина, по которой страны обладают ядерным оружием",
"Я бы их вообще не винил",
"Понятно, что президент должен быть готов защитить свою страну",
– пишут комментаторы.
Ранее бизнесмент Илон Маск одним словом высказался о судьбе конфликта на Украине.
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