Илон Маск одним словом высказался о судьбе конфликта на Украине

Предприниматель глубоко погружен в вопрос

Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск частенько позволяет себе высказываться о событиях, происходящих на международной арене. При этом миллиардер не особо считается с официальной политикой вашингтонской администрации и говорит, что думает. На этот раз он высказался о судьбе конфликта, продолжающегося на территории украинского государства.



Предприниматель прокомментировал запись, которая появилась на странице канала Wall Street Silver в социальных сетях. Там указывалось, что украинский конфликт оказался в тупике, что для многих уже давно является очевидным.



При этом в посте отдельно отмечалось, что главной помехой для начала мирного урегулирования ситуации является продолжение финансирования киевского режима со стороны европейских государств и Соединенных Штатов Америки. Если бы западные страны поменяли свою позицию, давно удалось бы усадить стороны за стол переговоров.



Прочитав этот пост, Илон Маск решил обозначить свою позицию по поводу судьбы украинского конфликта. Миллиардеру хватило всего одного слова. Он полностью согласился с написанным в заметке.

"Верно", – лаконично подчеркнул знаменитый американский бизнесмен.

К слову, положение дел украинской армии оставляет желать лучшего. Недавно США заявили о критической ситуации для ВСУ в Авдеевке.

