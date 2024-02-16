Полковник Матвийчук: до взятия Авдеевки остался примерно месяц

Полковник озвучил примерные сроки освобождения Авдеевки
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Остались считанные дни

Бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук утверждает, что сроки взятия Авдеевки российскими войсками уже исчисляются не месяцами – вероятнее всего, населенный пункт отойдет под контроль России в течение ближайших четырех недель. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

Матвийчук указал, что новый главком ВСУ Сырский в данный момент направил в сторону Авдеевки новую штурмовую бригаду, но в отрядах наблюдается разрозненность. Часть уже успели взять в окружение.

"От политической воли руководства будет зависеть, когда все закончится. Киев сдавать Авдеевку не хочет", – говорит бывший военный.

По его словам, несмотря на попытки Украины удержать позиции, по сути вся украинская группировка там обречена. Матвийчук подчеркнул, что сроки взятия Авдеевки зависят от многих факторов, тем не менее это может случится в ближайшие несколько десятков дней тяжелых боев.

Как сообщают оперативные источники информации, ВС РФ удалось водрузить флаг в центре Авдеевки у мемориала в честь погибших в 1943 году воинов. Это означает, что российские войска приблизились к укрепрайону ВСУ "Химик", расположенному среди многоэтажек.

Ранее генерал ВСУ сделал заявление о катастрофе в Авдеевке.

Источник: URA.RU
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