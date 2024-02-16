Генерал ВСУ заявил о "маневре" войск после отступления из Авдеевки

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Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
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Украинские войска занимаются в Авдеевке проведением "маневра", готовя новые позиции, и действуют ради сохранения жизней личному составу, который берегут – ценность бойцов предпочтительнее "клочков земли", заявил генерал ВСУ Александр Тарнавский.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Авдеевку одним из ключевых направлений для армии России. В центре города, по словам Тарнавского, продолжается ожесточенные бои с плановым усилением ВСУ. Тем временем украинские войска совершают "маневр" на самых опасных для Киева направлениях.

Генерал лишь уточнил, что ВСУ готовят новые позиции с мощными укреплениями исходя из тех сценариев, которые рассматривает украинский генштаб.

А командиры отдельных штурмовых бригад ВСУ тем временем утверждают, что солдатам приходится иметь дело с постоянно усиливающимися подразделениями противника "на 360 градусов". 

По словам российского военкора Семена Пегова, ВС России взяли под контроль авдеевскую фильтровальную станцию. Украинские силы были выбиты из объекта в ночь на 16 февраля, передает телеканал "360"

"Пятый канал" указывает, что в условиях сильнейшего воздействий радиоэлектронной борьбы противника российские экипажи Су-25 атаковали опорный пункт ВСУ. Авианаводка подтвердила, что цель была поражена.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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