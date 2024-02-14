Зеленский озвучил способ "ослепить" российские БПЛА

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил армии использовать вооружение, которое создаст помехи для разведывательных средств противника – в частности, российских разведывательных беспилотников Zala и "Орлан".

Так, во время совещания, на котором присутствовали кабмин, высшие военные чины и представители оборонно-промышленного комплекса Украины, Зеленский заявил, что у Киева имеется решение, которое позволит решить проблему с российскими БПЛА.

Однако конкретных решений президент Украины не предложил, лишь уточнив, что ВСУ необходим системный подход, который предполагает идентификацию вражеской цели, применение средства радиоэлектронной борьбы и поражение объекта, отмечает телеканал "360".

Вместе с тем Зеленский поручил сформировать систему, которая объединит армию с ВПК для того, чтобы производители исходили от точных потребностей ВСУ.

Ранее Зеленский поставил задачу главкому Александру Сырскому, которого привел на место Валерия Залужного, уволенного из опасений политической конкуренции: не дать противнику ни шанса для того, чтобы ВСУ "увязли" на позициях. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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