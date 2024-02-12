Генерал ВСУ: украинская армия возмущена решением Зеленского уволить Залужного

Военнослужащие негодуют из-за кадровых перестановок в украинском генштабе

В рядах ВСУ многие выражают возмущение решением Владимира Зеленского об увольнении главкома вооруженных сил Валерия Залужного. На смену главнокомандующему, имевшему хорошую репутацию в армии, пришел Александр Сырский, отправивший тысячи людей на смерть в Бахмуте, указал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Реакция личного состава, утверждает генерал, колеблется от "плохой" до "очень резкой". Военнослужащие понимают суть происходящего и достаточно хорошо строят причинно-следственные связи, чтобы догадаться о причинах увольнения Залужного.

Кадровая перестановка, на которую пошел Киев, считает Кривонос, на деле призваны отбелить свое имя и снять с себя ответственность за провалы в мобилизации на Украине. Обороноспособность армии, напомнил генерал, при этом является задачей государства, которое принимает решение воевать.

Напомним, в начале февраля президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Залужного, на место которого привел бывшего командующего сухопутными силами Александра Сырского. Мы рассказывали, какую задачу поставило перед назначенным главкомом политическое руководство Украины.