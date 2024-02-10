ВС РФ нанесли удар по кафе, где праздновали назначение нового главы ВСУ

ВС РФ нанесли удар по кафе, где праздновали назначение нового главы ВСУ
Фото: wikimedia.org
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О понесенных противником потерях нет данных

Российские военные нанесли высокоточный удар по кафе, где проходило застолье в честь назначения нового главкома ВСУ Александра Сырского. Там находились высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщет РИА "Новости". 

Утверждается, что празднование провели в городе Великий Бурлук, который расположен в Харьковской области. Там военные, которые отвечают за это направление, отмечали повышение коллеги. 

Дополнительно удар пришелся по нефтебазе в Харькове, где было топливо, которое используют для нужд военной техники. По сообщениям, на момент атаки в резервуарах находилось максимальное количество ресурса. 

Известно, что после атаки пострадала военная техника, которая находилась на складе неподалеку. Там распологались бензовозы и танки – всего повреждения получили 11 единиц. 

Напомним, Александра Сырского назначили на должность главкома ВСУ 8 февраля вместо Валерия Залужного. Американские СМИ выяснили причину такой кадровой рокировки в рядах украинской армии.

Источник: РИА "Новости"
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