ВС РФ нанесли удар по кафе, где праздновали назначение нового главы ВСУ

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Российские военные нанесли высокоточный удар по кафе, где проходило застолье в честь назначения нового главкома ВСУ Александра Сырского. Там находились высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщет РИА "Новости".
Утверждается, что празднование провели в городе Великий Бурлук, который расположен в Харьковской области. Там военные, которые отвечают за это направление, отмечали повышение коллеги.
Дополнительно удар пришелся по нефтебазе в Харькове, где было топливо, которое используют для нужд военной техники. По сообщениям, на момент атаки в резервуарах находилось максимальное количество ресурса.
Известно, что после атаки пострадала военная техника, которая находилась на складе неподалеку. Там распологались бензовозы и танки – всего повреждения получили 11 единиц.
Напомним, Александра Сырского назначили на должность главкома ВСУ 8 февраля вместо Валерия Залужного. Американские СМИ выяснили причину такой кадровой рокировки в рядах украинской армии.
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