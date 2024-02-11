СNN: Зеленский требует от нового главкома ВСУ избежать "застоя" в зоне конфликта

Зеленский выдвинул первое требование новому главкому ВСУ
Александр Сырский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
продолжениеГенерал ВСУ раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного
Киев вверил Сырскому спасение своей репутации

Украинский лидер Владимир Зеленский требует от новоназначенного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не дать произойти новому застою в зоне конфликта. Сейчас главная задача Сырского – решить проблему с Авдеевкой, из которой постепенно вытесняют украинские силы.

Сырский в первом заявлении после назначения на должность главкома, впрочем, дежурно заявил, что жизни солдат являются главной ценностью ВСУ. Поэтому для генштаба актуально сохранить баланс между боевой задачей, восстановлением частей и усиленным обучением с подготовкой личного состава.

Тем не менее, команда Зеленского требует от Сырского разработки нового плана, который предполагает отсутствие "застоя" в зоне боевых действий и в то же время гарантирует отсутствие провалов в мобилизации, так как очередной законопроект о наборе мужчин призывного возраста проходит через Верховную раду. Сырский же пользуется крайне негативной репутацией среди военнослужащих из-за массовых потерь украинцев в боях за Бахмут.

"Его предшественника Валерия Залужного отчасти уволили за высказывания о "патовой ситуации" в зоне конфликта и безрезультатности контрнаступления в 2023 году. В независимости от того, сколько призывников потребует Сырский, некоторые данные из прифронтовых точек позволяют сделать вывод, что превосходящая численность противника играет роль", – говорится в материале CNN.

Напомним, назначение Сырского на пост главнокомандующего ВСУ по приказу Зеленского состоялось 8 февраля. Из-за огромных потерь в личном составе, пишут российские издания, нового главкома ВСУ прозвали "мясником" и "генералом 200".

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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