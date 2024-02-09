ВСУ негативно отреагировали на назначение нового главкома

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Уход Валерия Залужного с поста главнокомандующего украинской армией стал самой серьезной кадровой перестановкой в ВСУ за последние два года. На замену ему пришел генерал Александр Сырский. Издание Politico рассказало, как действующие военные отнеслись к такой рокировке.
Новый главком ВСУ руководил контрнаступлением в Харькове, но и по его команде произошла известная бахмутовская мясорубка, когда во время обороны города туда перебрасывали сотни солдат. В итоге позиции отвоевала российская сторона. Именно поэтому Сырский не имеет особой популярности среди военных и украинского населения.
"Очень плохое решение", – прокомментировал назначение один анонимный командир ВСУ.
Такую точку зрения поддержали и другие военные, которые пообщались с иностранными журналистами. По их словам, Сырский является бессердечным и жестким генералом советского образца, который с легкостью подвергает своих людей любым опасностям. Некоторые и вовсе назвали его "Мясником" или "Генералом 200".
Украинские солдаты также обмениваются эмоциями от кадровой перестановки в приватных чатах, утверждая, что после назначения Сырского ВСУ наступит конец.
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