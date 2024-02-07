В Канаде предупредили Зеленского о последствиях отставки Залужного

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В последнее время в прессе активно обсуждается возможность увольнения Валерия Залужного с поста руководителя украинской армии. В Канаде предупредили лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, к каким последствиям это может привести.
Так, известный канадский журналист Джеймс Хорнкасл уверен: если будет принято соответствующее решение, у киевского режима появятся дополнительные проблемы при получении материальной и военной поддержки со стороны западных государств.
Аналитик пояснил, что отставка главкома Вооруженных сил Украины может быть расценена как очередное свидетельство провала Украины в военном плане.
Кроме того, наличие серьезных противоречий между двумя крупными игроками в украинской политике может привести к катастрофическим последствиям для страны. При этом пока нет никаких оснований полагать, что Зеленскому и Залужному удастся договориться.
"План Владимира Зеленского "перезагрузить" руководство страны и снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного не предвещает ничего хорошего и играет на руку Москве", – заявил журналист.
К слову, ранее Польша выступила с громким заявлением о подготовке к войне.
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