Украина впервые ударила по России дальнобойными ракетами ATACMS

Украина впервые ударила по России дальнобойными ракетами ATACMS
Maj. Joseph Bush/www.globallookpress.com
Подарки Пентагона дошли до фронта

Украинские войска впервые запустили по РФ дальнобойные ракеты ATACMS американского производства. Как пишет Politico, удар был нанесен ВСУ "на востоке Украины" после тайной переправки вооружения, состоявшейся "в последние недели".

Издание также утверждает, что удар был нанесен по российским вертолетам. Иной информации о масштабах разрушений и жертвах не приводится. В Минобороны России не подтверждали информацию.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко утверждал, что ATACMS были запущены по Бердянску. По некоторой информации, удар мог быть нанесен по аэродрому в ночь на 17 октября. Ранее администрация в Бердянске сообщала о срабатывании противовоздушной обороны в ночное время.

На Западе утверждают, что Пентагон передал украинской стороне партию ATACMS в небольшом количестве – свою роль могли сыграть медленные темпы украинского контрнаступления, вынудившие американцев форсировать события на фронте со стороны ВСУ для достижения результата.

Информации о разрушениях и возможных жертвах нет, в МО РФ не приводили официальных данных.

Ранее сообщалось, какой предлог использовала администрация Джо Байдена для передачи Киеву дальнобойных ракет.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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