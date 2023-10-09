Байден готов передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по России

Белый дом поднимает ставки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в сентября утвердил поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. Как пишут американские СМИ, финальное решение было принято Белым домом после практически годового откладывания вопроса на неопределенный срок.

Журнал The New Yorker отмечает, главный аргумент, используемый Вашингтоном против передачи тактического аргумента, заключался в вероятной эскалации ситуации в конфликте Киева и Москвы. Однако "ястребы" в Белом доме рекомендовали использовать отправку ракет для оказания давления на Кремль. Правда, к тому времени свои аналоги Украине успели передать Британия и Франция, и Штаты стали беспокоиться лишь о собственных резервах ATACMS.

В материале говорится, что Штаты намерены объявить о новом военным транше для ВСУ. На официальном уровне решение о поставках ATACMS еще не объявлялось. Сам Байден, отвечая на этот вопрос, уклончиво сообщил, что Вашингтон успел "проработать" все просьбы коллег из Киева.

Напомним, речь идет о тактической баллистической ракете дальностью до 300 километров. Российская сторона указывает, что оружие дает ВСУ возможность наносить удары по российскому тылу.

Само издание ссылается на "профайл" советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана.