В Германии призвали Шольца скорее одобрить ракетные удары по Крыму

В Германии призвали Шольца скорее одобрить ракетные удары по Крыму
U.S. Department of Defense/www.globallookpress.com
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Глава комитета бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что считает удары украинских войск по российским территориям оправданными. 

Депутат призвала Берлин в срочном порядке решить вопрос с предоставлением ракет Taurus для украинских войск, добавив, что таким образом ВСУ смогут создать проблемы российской армии в снабжении ВС РФ.

"Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии", – высказалась политик.

Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера Олафа Шольца за отсутствие решимости в вопросе поставок вооружения, заявив, что "длительные раздумия" в Берлине продлевают чьи-то "страдания" и отдаляют достижение мира в вооруженном конфликте.

Депутат, однако, выразила уверенность, что международно-правовые нормы позволяют наносить удары по российской территории без угроз для гражданского населения.

Taurus – дальнобойные немецкие авиаракеты класса "воздух-поверхность" с дальностью до 500 километров. Еще летом 2023 года социал-демократы в ФРГ номинально сопротивлялись поставкам этого вооружения для Украины, однако затем, сославшись на проблемы в контрнаступлении ВСУ, СДП изменили риторику.

Ранее американский военный эксперт Брайан Берлетик заявил, что у России имеются все возможности для перехвата дальнобойных ракет ATACMS.

Источник: Funke ✓ Надежный источник
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