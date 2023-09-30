В Германии призвали Шольца скорее одобрить ракетные удары по Крыму

И передать Зеленскому все необходимое

Глава комитета бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что считает удары украинских войск по российским территориям оправданными.

Депутат призвала Берлин в срочном порядке решить вопрос с предоставлением ракет Taurus для украинских войск, добавив, что таким образом ВСУ смогут создать проблемы российской армии в снабжении ВС РФ.

"Да, сюда относится и Крым, через который организуется снабжение российской армии", – высказалась политик.



Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера Олафа Шольца за отсутствие решимости в вопросе поставок вооружения, заявив, что "длительные раздумия" в Берлине продлевают чьи-то "страдания" и отдаляют достижение мира в вооруженном конфликте.

Депутат, однако, выразила уверенность, что международно-правовые нормы позволяют наносить удары по российской территории без угроз для гражданского населения.

Taurus – дальнобойные немецкие авиаракеты класса "воздух-поверхность" с дальностью до 500 километров. Еще летом 2023 года социал-демократы в ФРГ номинально сопротивлялись поставкам этого вооружения для Украины, однако затем, сославшись на проблемы в контрнаступлении ВСУ, СДП изменили риторику.

Ранее американский военный эксперт Брайан Берлетик заявил, что у России имеются все возможности для перехвата дальнобойных ракет ATACMS.