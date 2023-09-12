Киев разочаровал Запад своей выходкой после саммита G20

После завершения "Большой двадцатки" к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришло осознание, что в скором времени Киев лишится поддержки, оказываемой западными партнерами из Североатлантического альянса, пишут медиа.

В частности, офис президента признал, что изоляция на фоне призывов к переговорным процессам заметно усилилась наравне с внешним давлением, оказываемым Западом. Однако любые намеки на компромиссы и диалог с Россией губительны для команды Зеленского, которая наткнулась на золотую жилу с приходом военных действий в страну.

"Именно этим и вызвана истерика Зеленского, который объявил за пару дней и Китай, и папу римского, и все страны "Большой двадцатки", – говорится в материале Rebelion.

При этом в заключительном коммюнике "Двадцатка" не упоминает военную помощь и гуманитарные грузы для Украины, в отличие от прошлогоднего документа. Киев отреагировал на ситуацию с гневом.

"Североатлантический альянс уже не способен на продолжение помощи для сильно ослабевших украинских войск в виде предоставления отборных отрядов, советников, наемников и оружия", – пишет автор.

В министерстве иностранных дел Украины успели высказаться по поводу итогов саммит "Двадцатки", заявив, что у участников нет никакого повода для гордости, а советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что посредничество папы римского полностью исключено. До этого Франциск, выступая в Петербурге, назвал молодое поколение россиян наследниками великой страны.