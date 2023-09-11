Президент многим порядком надоел

Весь мир продолжает с большим вниманием следить за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства. Западные эксперты активно делятся своими прогнозами, которые, следует отметить, весьма не радужны для нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.



Так, в Соединенных Штатах Америки уже рассказали, какие силы на Украине готовы свергнуть действующего лидера и лишить его президентского "трона". Любопытными размышлениями на эту тему поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.



Опытный американский эксперт уверен, что командование Вооруженных сил украинского государства с большим негодованием взирает на действия лидера страны. По мнению Джонсона, недалек тот час, когда высокопоставленные военные объединят свои усилия и избавятся от перешедшего все грани президента.



Американский аналитик считает, что против Зеленского в ВСУ зреет заговор.

"Я ожидаю подобного, удивлен, что этого еще не произошло", – добавил он.

К слову, ранее и стало известно, что Пентагон передает киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.

