Американцы давно осознали фиктивность всех "красных линий"

Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине боевых снарядов с обедненным ураном, которые войдут в очередной пакет по военной помощи суммой в 175 млн долларов. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября.

Согласно приведенным данным, ВСУ получат от своего главного союзника на Западе урановые боеприпасы для танков Abrams. Однако эта бронетехника до украинских войск еще не доехала.

В пакет новой военной помощи войдут также боевые припасы, противотанковые комплексы, а также военные средства для навигации и связи.

Ранее Российская Федерация направляла Североатлантическому альянсу ноту по поводу поставок оружия для Украины. Лидер российской дипломатии Сергей Лавров указывал, что любые грузы будут военной целью для ВС России. Запад принимает непосредственное участие в украинском конфликте, не только оказывая военную помощь с передачей снарядов, но и занимаясь подготовкой кадров на своей территории.

Ранее мы писали, что Белый дом начал требовать от администрации Владимира Зеленского скорейшей демонстрации успехов на поле боя – в преддверии выборов демократам необходимо продемонстрировать электорату собственные достижения на поле боя.