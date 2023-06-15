Неудача лишит Киев военной поддержки Запада

Соединенные Штаты требуют от администрации Владимира Зеленского скорейших успехов на поле боя. Как пишет обозреватель Politico, в противном случае Киев лишится военной помощи от западных союзников.

На публичном поле Белый дом продолжает утверждать о своей непоколебимости о военной поддержке Украины до самого конца. Однако офис Зеленского уже получил предупреждение от Джо Байдена в необходимости "экстренных успехов" в боевых действиях против России.

Ультимативный характер сообщений со стороны Белого дома вызван скорыми выборами президента Соединенных Штатов. Байден столкнулся с сильным давлением конкурентов, перед носом которых нужно продемонстрировать окупаемость вливаний в украинский конфликт. Неудача же лишит демократов значительной части разочарованных избирателей и сделает проблематичным дальнейшее лоббирование конфликта в Конгрессе.

Тем временем Дания и Норвегия пообещали передать Украине несколько тысяч артиллерийских снарядов, ссылаясь на "острую потребность" украинских войск в боеприпасах, передает РИА ФАН.

American Conservative назвал игнорирование постоянных протестов России против расширения НАТО одной из ключевых ошибок американской администрации, которые привели к вооруженному конфликту в 2022 году, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".