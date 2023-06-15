Байден дал Зеленскому последний шанс

Байден дал Зеленскому последний шанс
Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Неудача лишит Киев военной поддержки Запада

Соединенные Штаты требуют от администрации Владимира Зеленского скорейших успехов на поле боя. Как пишет обозреватель Politico, в противном случае Киев лишится военной помощи от западных союзников.

На публичном поле Белый дом продолжает утверждать о своей непоколебимости о военной поддержке Украины до самого конца. Однако офис Зеленского уже получил предупреждение от Джо Байдена в необходимости "экстренных успехов" в боевых действиях против России.

Ультимативный характер сообщений со стороны Белого дома вызван скорыми выборами президента Соединенных Штатов. Байден столкнулся с сильным давлением конкурентов, перед носом которых нужно продемонстрировать окупаемость вливаний в украинский конфликт. Неудача же лишит демократов значительной части разочарованных избирателей и сделает проблематичным дальнейшее лоббирование конфликта в Конгрессе.

Тем временем Дания и Норвегия пообещали передать Украине несколько тысяч артиллерийских снарядов, ссылаясь на "острую потребность" украинских войск в боеприпасах, передает РИА ФАН.

American Conservative назвал игнорирование постоянных протестов России против расширения НАТО одной из ключевых ошибок американской администрации, которые привели к вооруженному конфликту в 2022 году, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Politico ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Азии указали на важную деталь в речи Путина военкорам

Во всем мире внимательно следят за словами нашего президента

Пенсионная реформа привела к новым проблемам: люди остались без выплат

О ситуации решили доложить президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей