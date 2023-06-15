На Украине не скрывают свой кровавый оскал

Украинское государство уже много лет демонстрирует международному сообществу свою готовность к уничтожению мирного населения. Именно ради защиты жителей Донбасса Армия России дала старт спецоперации. Сегодня, 15 июня, советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк прямо обозначил кровавые планы киевского режима.



По словам высокопоставленного украинца, киевский режим в ходе боевых столкновений рассчитывает убить как можно больше россиян. Подоляк подчеркнул, что сегодня у Вооруженных сил Незалежной одна цель: жестко продвигаться вперед и убивать максимальное число российских граждан.



Представитель киевской администрации добавил, что украинские вояки не планируют останавливаться и разговаривать о заключении мирного договора. Наоборот, цель киевского режима – обеспечить эскалацию конфликта с тем, чтобы получить возможность убить как можно больше людей.



Более того, власти этой страны всерьез рассчитывают выйти на границы 1991 года. Стоит отметить, что подобного рода воинственные заявления на фоне бесконечной череды провалов Незалежной выглядят весьма самонадеянно.

