Убийство максимального числа русских: озвучен план Киева

Убийство максимального числа русских: озвучен план Киева
Фото: www.unsplash.com
На Украине не скрывают свой кровавый оскал

Украинское государство уже много лет демонстрирует международному сообществу свою готовность к уничтожению мирного населения. Именно ради защиты жителей Донбасса Армия России дала старт спецоперации. Сегодня, 15 июня, советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк прямо обозначил кровавые планы киевского режима.

По словам высокопоставленного украинца, киевский режим в ходе боевых столкновений рассчитывает убить как можно больше россиян. Подоляк подчеркнул, что сегодня у Вооруженных сил Незалежной одна цель: жестко продвигаться вперед и убивать максимальное число российских граждан.

Представитель киевской администрации добавил, что украинские вояки не планируют останавливаться и разговаривать о заключении мирного договора. Наоборот, цель киевского режима – обеспечить эскалацию конфликта с тем, чтобы получить возможность убить как можно больше людей.

Более того, власти этой страны всерьез рассчитывают выйти на границы 1991 года. Стоит отметить, что подобного рода воинственные заявления на фоне бесконечной череды провалов Незалежной выглядят весьма самонадеянно.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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