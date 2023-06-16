В Киеве прогремела серия мощных взрывов

В Киеве прогремела серия мощных взрывов
Фото: www.unsplash.com
С заявлением выступил мэр столицы

Сегодня днем, 16 июня, на территории украинской столицы прогремела серия мощных взрывов. В городе и области ревут сирены воздушной тревоги. О ситуации на территории столицы Незалежной сообщил мэр этого города Виталий Кличко. Последней информацией градоначальник поделился в социальных сетях.

Кличко сообщил, что первый мощный взрыв прогремел в Подольском районе, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей".

Позже стало известно и о других взрывах на территории столицы и области. Такой информацией в социальных сетях делятся очевидцы, сообщает телеканал "360". По некоторым данным, удар пришелся на воздушную гавань Жуляны. Возможно, шум связан с работой систем противовоздушной обороны.

Отмечается, что еще с утра на территории столицы и области объявили воздушную тревогу. Какие конкретно объекты были разрушены, пока неизвестно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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