Генсек НАТО публично унизил Украину

Генсек НАТО публично унизил Украину
Йенс Столтенберг. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Киев продолжают кормить бессмысленными обещаниями

Лидеры стран Североатлантического альянса не станут выдавать Украине приглашение в НАТО в ходе июльского саммита, который пройдет в Вильнюсе. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Во время встречи глав министерств обороны государств НАТО Столтенберг сообщил, что членство Украины не станет обсуждаться на предстоящей встрече. Однако взамен Киев готовы кормить дальнейшими обещаниями по более тесному взаимодействию на военном уровне, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Мы обсудим, как приблизить Украину к НАТО. Уверен, что мы сможем найти общее решение", – высказался Столтенберг.

Западный истеблишмент продолжает пестрить пространными и довольно туманными формулировками, когда речь идет о членстве Украины в НАТО. Politico сообщает, что Белый дом готов облегчить Киеву условия для вступления в блок, однако на условиях проведения реформ. Однако Западу прекрасно известно, что никакие реформы команда Владимира Зеленского проводить не собирается, равно как и вести обещанную системную борьбу с коррупцией.

Напомним, курс в состав НАТО и Евросоюз является для Украины закрепленным на конституционном уровне с 2019 года, гарантом самого процесса выступает президент страны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Перебрасывают силы по полям: ВСУ двинулись на пролом обороны Артемовска

Киев не теряет надежды добиться успехов на фронте

Запах женщин на ПМЭФ вызвал отвращение у Ксении Собчак

Телеведущая не стала скрывать свои эмоции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей