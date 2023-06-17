Хитрый трюк с БТР-камикадзе уничтожил опорный пункт ВСУ

Хитрый трюк с БТР-камикадзе уничтожил опорный пункт ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Русские бойцы всегда отличались смекалкой

Ожесточенные бои на территории украинского государства и освобожденных земель не прекращаются. Противник всеми силами старается добиться хоть каких-то результатов, однако терпит провал за провалом. Сегодня, 17 июня, стало известно о любопытном трюке, который помог подорвать опорный пункт Вооруженных сил Незалежной.

Доблестные бойцы Центрального военного округа ликвидировали логово украинского противника с помощью бронетранспортера-камикадзе. Трофейная техника послужила на благо правого дела и уничтожила своих бывших хозяев.

Наши бойцы нашпиговали боевую машину взрывчатыми веществами и отправили ее "домой". Смелый водитель бронетранспортера покинул машину практически в самый последний момент. После этого оператор осуществил дистанционный подрыв.

Сообщается, что результатом этого хитроумного трюка стали серьезные потери у противника. Главное оборонное ведомство нашей страны поделилось эпичными кадрами, их публикуют журналисты "Пятого канала".

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Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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