Объявлено о смерти главы ГУР Украины Буданова

Объявлено о смерти главы ГУР Украины Буданова
Фото: wikimedia.org
Последние несколько дней он не появлялся в медиа пространстве

Последние несколько дней появляется различная информация о состоянии главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Одни источники утверждают, что он находится в больнице после ракетного удара российских военный. Другие, впрочем, эти сведения не подтверждают, но и других подробностей у них также нет.

Ранее в некоторых российских СМИ появились статьи о том, что Буданов якобы находится в коме. При этом они ссылались на немецкую прессу. Позднее выяснилось, что таких публикация на Западе не было, а новость оказалась фейковой.

Тем не менее, на этом фоне бывший депутат Рады Илья Кива утверждает, что его источники в украинском посольстве в Германии все подтверждают. По его словам, Буданов скончался, не приходя в сознание.

"Теперь в Киеве думают, что с этим делать", – заявил он.

При этом ранее Кива уже распространял информацию из "достоверных источников", которая позже не находила подтверждения.

Источник: Telegram • Требует проверки
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