Наши военные продолжают уничтожать технику врага

В главном оборонном ведомстве Российской Федерации регулярно отчитываются об успехах, достигнутых на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Так, стало известно, что с помощью эффективной реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" удалось стереть с лица земли американскую "конкурентку" HIMARS.



Как известно, произведенные в Соединенных Штатах Америки РСЗО активно используются украинским противником в зоне СВО. Теперь на одну американскую установку у незалежных вояк стало меньше, передает телеканал "360".



В профильном министерстве сообщили, что удар был нанесен бойцами Западного военного округа, отмечает информационный ресурс "Радио 1". В главном оборонном ведомстве добавили, что система "Торнадо-С", разработанная на базе "Смерча", умеет использовать управляемые реактивные снаряды.



Благодаря высокой точности и слаженности действий военных нашей армии установка Североатлантического альянса была уничтожена. Российские военные, как и прежде, наносят точные удары по позициям противника, добавляет телеканал RT.

