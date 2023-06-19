Разведка России выступила с громким заявлением о грязной ядерной бомбе

Разведка России выступила с громким заявлением о грязной ядерной бомбе
Фото: www.unsplash.com
Киев ставит под угрозу весь мир

Сегодня, 19 июня, руководитель внешней разведки нашей страны Сергей Нарышкин выступил с важным заявлением по поводу возможных действий киевского режима. В наших руках появилась информация о том, что украинское государство может продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы".

Сообщается: нашим разведчикам удалось узнать, что государственная инспекция по регулированию ядерной сферы в Незалежной решила позволить переработать партию облученного топлива с Ровенской атомной электростанции.

Как поясняют эксперты, такие действия могут говорить о том, что киевский режим продолжает трудиться над созданием грязной ядерной бомбы. Боевой снаряд могут начинить взрывчатыми веществами и радиоактивными элементами. Его разрыв приведет к экологической катастрофе и загрязнит радиацией большие территории.

По имеющимся данным, несколько контейнеров с топливом уже отправили на площадку в Чернобыле. При этом представители киевского режима не посчитали нужным объявить о таких действиях сотрудникам МАГАТЭ, отмечает телеканал "360".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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