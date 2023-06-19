Наш президент изящно "разделался" с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин окончательно подорвал авторитет украинского президента Владимира Зеленского. Речь идет о недавней демонстрации парафированного в прошлом году стамбульского договора с киевским режимом. Об этом заявил бывший советник экс-лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.



Киевский эксперт бьет тревогу. По его мнению, нынешнее руководство Украины полностью себя дискредитировало.

"Зеленский, ты как голый король теперь стоишь", – жестко отрезал опытный специалист.

Соскин добавил, что вместе с нынешним руководителем Украины погорел и весь кабинет министров. Мощный удар российского главнокомандующего по незалежным властям поставил Киев в очень щекотливое положение.



По мнению киевского специалиста, если местные умельцы быстро не разработают какой-нибудь невероятный план по спасению репутации Зеленского, ему лучше бежать из страны. Как подчеркнул Соскин, на сегодня режим Зеленского полностью себя исчерпал.



Напомним, ранее российский главнокомандующий продемонстрировал африканским лидерам договор, который содержал положения о нейтралитете и гарантии безопасности Украины. Однако киевский режим не исполнил прописанные в нем условия, таким образом отказавшись от мирного договора.

