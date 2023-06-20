Миллиардер поделился своим мнением

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, продолжает находиться в центре внимания мирового сообщества. Любопытным мнением насчет происходящего поделился знаменитый американский предприниматель Илон Маск. Миллиардер считает, что песенка киевского режима спета.



Свою позицию американец высказал, поддержав соответствующую статью предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, который прогнозирует полный провал хваленого контрнаступления украинской армии. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



В материале указано, что у Вооруженных сил украинского государства нет шансов на успех. Сегодня уже очевидно, что незалежным боевикам не победить Армию России. Более того, отдельно отмечается, что именно вашингтонская администрация управляет Киевом, таким образом Соединенные Штаты Америки проигрывают России в битве за Украину, передает телеканал "360".



Опытный аналитик напомнил, как общественность убеждали в том, что американцы якобы держат под контролем ситуацию в Афганистане. В конце концов военным США пришлось покинуть эту страну. По мнению Сакса, такая же судьба может ждать Вашингтон на Украине. Маск такие размышления полностью поддержал, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".

"Хорошо сказано", – прокомментировал статью американский миллиардер.

