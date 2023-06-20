Беженка с Украины подло оскорбила арабов и была наказана

Беженка с Украины подло оскорбила арабов и была наказана
Фото: www.unsplash.com
Странное поведение непрошенных гостей раздражает европейцев

После старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима многие жители Украины отправились попытать счастье за границу. При этом выходцы из Незалежной считают, что имеют право на особое к себе отношение. Хамский выпад украинской беженки сильно разозлил немцев.

В социальных сетях активно обсуждают заявление украинки, которая перебралась в Германию вместе с девятилетним сыном. Женщина объявила, что ее не особо устраивают предложенные в европейской стране условия. Об этом пишет информационный ресурс URA.RU.

Так, дамочка высокомерно отметила, что европейцам не стоит сравнивать украинцев с мигрантами-арабами. Мол, это они готовы работать за бесценок, а украинским беженцам нужно предоставлять особые условия, передает "Радио 1".

"Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы – это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа", – неистовствует гостья из Незалежной.

Такое наглое высказывание сильно разозлило немецких интернет-пользователей, отмечает интернет-издание РИА ФАН. Они обрушились на украинку с разгромной критикой. В комментариях жители Германии пишут, что устали от украинцев, которые постоянно пытаются обмануть их и государство, а также позволяют себе подобные расистские заявления. Многие отмечают, что украинцам лучше вернуться домой, а не критиковать жизнь в Европе.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
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