Беженка с Украины подло оскорбила арабов и была наказана

Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
После старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима многие жители Украины отправились попытать счастье за границу. При этом выходцы из Незалежной считают, что имеют право на особое к себе отношение. Хамский выпад украинской беженки сильно разозлил немцев.
В социальных сетях активно обсуждают заявление украинки, которая перебралась в Германию вместе с девятилетним сыном. Женщина объявила, что ее не особо устраивают предложенные в европейской стране условия. Об этом пишет информационный ресурс URA.RU.
Так, дамочка высокомерно отметила, что европейцам не стоит сравнивать украинцев с мигрантами-арабами. Мол, это они готовы работать за бесценок, а украинским беженцам нужно предоставлять особые условия, передает "Радио 1".
"Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы – это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа", – неистовствует гостья из Незалежной.
Такое наглое высказывание сильно разозлило немецких интернет-пользователей, отмечает интернет-издание РИА ФАН. Они обрушились на украинку с разгромной критикой. В комментариях жители Германии пишут, что устали от украинцев, которые постоянно пытаются обмануть их и государство, а также позволяют себе подобные расистские заявления. Многие отмечают, что украинцам лучше вернуться домой, а не критиковать жизнь в Европе.
Заявление президента активно обсуждают