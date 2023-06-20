Украина решила ударить по Крыму ракетами Storm Shadow – Шойгу

В главном оборонном ведомстве выступили с заявлением

Сегодня, 20 июня, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу поделился тревожной информацией. В руках наших военных оказались данные, которые говорят о том, что киевский режим вынашивает коварный план нанесения мощного удара по российским землям.



Так, стало известно, что Вооруженные силы Незалежной собираются бить по нашим территориям дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow и HIMARS. В частности, удары планируют нанести по Крымской республике.



Руководитель Министерства обороны нашей страны подчеркнул, что такой шаг будет расцениваться Москвой

как полноценное втягивание вашингтонской и лондонской администраций в украинский конфликт.



Если ракетные удары будут нанесены вне зоны проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима, США и Великобритания фактически станут прямыми участниками конфликта. Западу нужно хорошенько подумать, прежде чем позволять подобное своим марионеткам.



Тем временем, наши военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Сегодня была вручена премия российскому бойцу, который сумел уничтожить мощный немецкий танк "Леопард". Об этом рассказывает "Пятый канал".