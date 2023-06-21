Зеленский ответил Путину встречным обзывательством

По его словам, представитель цивилизованного мира не может позволить себе такого поведения

Владимир Зеленский дал интервью британскому изданию BBC, в котором решился ответить Владимиру Путину. Российский президент некоторое время назад назвал украинского лидера "позором еврейского народа". Глава Украины придумал встречное обзывательство.

Журналисты утверждают, что после вопроса Зеленский на несколько мгновений опустил голову вниз, тяжело вздохнул – по их мнению, они застали этим президента врасплох. После глава заявил, что не до конца понимает, как ему стоит ответить.

"Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера", – заявил Зеленский.

По его словам, ни один лидер цивилизованной страны не может себе позволить говорить подобное. Он выразил мнение, что Путин не до конца отдавал отчет своим действиям. При этом Зеленский поблагодарил других лидеров за то, что они резко отреагировали на такие слова.