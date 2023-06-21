У Запада появился "план века" по арестованным активам России

Возвращать Москве никто ничего не будет

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в скором времени будет опубликован проект, нацеленный на использование замороженных активов России для восстановления Украины. План представят до того, как ЕК отправится на каникулы, пишет Reuters.

Известно, что Лондон принял на законодательном уровне меры, нацеленные на сохранение антироссийских санкций. Экономические ограничения будут действовать, пока РФ не выплатит "компенсации" Украине.

Премьер Великобритании Риши Сунак обнародовал план по предоставлению Киеву гарантий на 3 миллиарда долларов для одобрения кредитования от Всемирного банка. Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила, что Европа, в свою очередь, выделит Украине на 2024-2027 гг. сумму в размере 50 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский же возразил против таких мер, заявив, что Киев нуждается не в дальнейших кредитах, а в стимулировании роста украинской экономики, якобы далеко ушедшей от олигархической модели.

В июне сообщалось, что в ЕС работают над утверждением плана по задействованию активов РФ в пользу Украины в размере 200 млрд евро.

Тем временем глава госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе конференции заявил, что Белый дом выделит украинским властям еще порядка 1,3 млрд долларов на восстановление энергетической отрасли, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".