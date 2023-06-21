Для летчиков Незалежной настал черный день

Украинские воздушные силы терпят разгромное поражение, пытаясь организовать контрнаступление. Немецкий телеканал Ntv называет причиной такого исхода современность и техническую оснащенность российской авиации – той же точки зрения придерживаются пилоты ВВС ВСУ.

Один из военнослужащих, представляющих украинскую сторону, считает, что генштаб ВСУ должен предпринять срочные меры – иначе у Украины не останется ни одного истребителя.

Украинский летчик указывает, что в бою потерял второго пилота с командиром эскадрильи – коллега буквально "взорвался".

Ранее в группировке "Центр" сообщили, что ВКС России смогли сорвать наступление противника в Торском направлении Донецкой Народной республики. Противник понес при том сокрушительные потери.

По словам президента России Владимира Путина, из-за разгромных потерь, понесенных украинской стороной, на линии боевого соприкосновения наблюдается затишье.