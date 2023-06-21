Авиация ВСУ потерпела разгромное поражение от России

Авиация ВСУ потерпела разгромное поражение от России
Nina Liashonok/www.globallookpress.com
Для летчиков Незалежной настал черный день

Украинские воздушные силы терпят разгромное поражение, пытаясь организовать контрнаступление. Немецкий телеканал Ntv называет причиной такого исхода современность и техническую оснащенность российской авиации – той же точки зрения придерживаются пилоты ВВС ВСУ.

Один из военнослужащих, представляющих украинскую сторону, считает, что генштаб ВСУ должен предпринять срочные меры – иначе у Украины не останется ни одного истребителя.

Украинский летчик указывает, что в бою потерял второго пилота с командиром эскадрильи – коллега буквально "взорвался". 

Ранее в группировке "Центр" сообщили, что ВКС России смогли сорвать наступление противника в Торском направлении Донецкой Народной республики. Противник понес при том сокрушительные потери.

По словам президента России Владимира Путина, из-за разгромных потерь, понесенных украинской стороной, на линии боевого соприкосновения наблюдается затишье.

Источник: Ntv ✓ Надежный источник
новости партнеров

Казахстан решил резко порвать связи с Россией

Шаг стал для всех неожиданным

Больницы массово отказывают россиянам в бесплатной помощи по ОМС – СМИ

Новый регламент скоро вступит в силу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей