ВСУ нанесли страшный удар по мосту в Крыму

ВСУ нанесли страшный удар по мосту в Крыму
Senior Airman Dakota Raub/www.globallookpress.com
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Полотно прошито насквозь

В ночь на 22 июня украинские войска ударили по Чонгарскому мосту в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов отчитался об отсутствии пострадавших. В настоящее время проводится экспертиза, по итогам которой будет дана оценка типу боевого припаса, выпущенного противником.

На разлетевшихся по Сети кадрам можно заметить, что снаряд пробил насквозь дорожное полотно. ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо указал, что мост располагался на границе Херсонщины и Крыма. Чиновник также назвал акт украинской стороны попыткой Киева вселить в население страх.

Транспортное сообщение между полуостровом и Херсонской областью не пострадало – движение проходит по резервному маршруту, указывает  "Общественная служба новостей". По предварительной информации, ВСУ ударили по объекту ракетой дальнего радиуса действия Storm Shadow, передает "Свободная Пресса".

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу указывал, что ВСУ намерены атаковать Крым именно этими ракетами.

Как отмечает телеканал "360", движение по мосту остановлено.

 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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