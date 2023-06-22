Зеленский отказался жить с женой - СМИ

Первая леди Украины сокрушается и не может "поймать" супруга даже в офисе

Супруга президента Украины Елена Зеленская призналась, что уже не живет вместе с мужем. Женщина каждый день отправляется в офис на работу, однако и там не может увидеть своего супруга. Последний давно не приезжает ночевать домой – остается спать в офисе.

Если повезет, заявляет Елена, с мужем удается встретиться в офисе в обеденное время в правительстве, указывает РИА ФАН. Пара не думает о досуге и развлечениях и давно живет порознь, передает URA.ru. В конце рабочего дня женщина возвращается к своим детям – муж же живет на работе, пишет "Радио 1".

Первая леди, пишет The Jerusalem Post занимается вопросами не тылового, а совершенно мирного характера, несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, введенную в стране. В сферу деятельности Елены входит психическое здоровье населения, школьные обеды и помощь для тех, кто стал жертвой домашнего насилия. Зеленская также нередко выступает для СМИ, которым дает интервью.

Ранее супруга Зеленского заявила, что все население Украины готово жить без доступа к электричеству и отопления долгие годы, ради воплощения в жизнь мечты о евроинтеграции. Позднее Елена вдруг сообщила, что супруги российских военных якобы с поощрением относятся к сексуальному насилию.