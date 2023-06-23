Артиллеристы отлично отработали

В главном оборонном ведомстве нашей страны на регулярной основе отчитываются об успехах, достигнутых на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Сегодня, 23 июня, стало известно, что российские военные сумели обнаружить крупный схрон боеприпасов украинского противника.



Такой информацией с журналистами поделился начальник пресс-бюро группы "Восток" Вадим Астафьев. Высокопоставленный служащий сообщил, что склад с боеприпасами находился рядом с населенным пунктом Щербиновка ДНР, передает информационный ресурс "Свободная пресса".



Сообщается, что крупное скопление снарядов и техники было уничтожено благодаря отличной работе российских артиллеристов. Об этом сообщает телеканал "360".



Кроме того, во время контрбатарейной борьбы бойцы Армии Российской Федерации ликвидировали мощную радиолокационную станцию AN/TPQ, а также польскую самоходку Krab. Помимо этой техники, было уничтожено и другое вооружение западного производства, добавляет "Радио 1". Российские военные продолжают выполнять поставленные перед ними задачи.

