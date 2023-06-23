Тревожная деталь в действиях ВКС России напугала Киев

Тревожная деталь в действиях ВКС России напугала Киев
Фото: www.unsplash.com
Украинские руководители начинают паниковать

Действия Воздушно-космических сил нашей страны вызывают серьезную тревогу у руководителей киевского режима. Новая воздушная тактика России стала головной болью для Украины и ее западных кураторов. Таким мнением поделился известный зарубежный журналист Райан Пикрелл.

Западный аналитик отметил, что на сегодняшний день нет сомнений: наша страна превосходит украинского противника в авиации и артиллерии. На этом фоне распиаренное заранее контрнаступление Вооруженных сил Незалежной захлебывается на ходу.

Особенно высокую эффективность демонстрируют ударный вертолеты Ка-52. Когда украинские вояки покидают пределы относительно безопасной зоны, находящейся под их системами ПВО, "Аллигаторы" начинают перемалывать технику и живую силу ВСУ.

Зарубежный специалист отдельно отметил, что теперь российская армия размещает боевые самолеты и вертолеты в непосредственной близости к линии соприкосновения. Это позволяет в разы увеличить эффективность наших ударов. Такая новая тактика ведения боя сильно тревожит украинского противника.

Источник: Business Insider ✓ Надежный источник
новости партнеров

Вытащить со дна Атлантики: эксперт назвал способ спасти ученых с батискафа

Запаса кислорода на борту у потерявшихся пассажиров осталось меньше чем на сутки

ВСУ нанесли страшный удар по мосту в Крыму

Полотно прошито насквозь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей