Украинские руководители начинают паниковать

Действия Воздушно-космических сил нашей страны вызывают серьезную тревогу у руководителей киевского режима. Новая воздушная тактика России стала головной болью для Украины и ее западных кураторов. Таким мнением поделился известный зарубежный журналист Райан Пикрелл.



Западный аналитик отметил, что на сегодняшний день нет сомнений: наша страна превосходит украинского противника в авиации и артиллерии. На этом фоне распиаренное заранее контрнаступление Вооруженных сил Незалежной захлебывается на ходу.



Особенно высокую эффективность демонстрируют ударный вертолеты Ка-52. Когда украинские вояки покидают пределы относительно безопасной зоны, находящейся под их системами ПВО, "Аллигаторы" начинают перемалывать технику и живую силу ВСУ.



Зарубежный специалист отдельно отметил, что теперь российская армия размещает боевые самолеты и вертолеты в непосредственной близости к линии соприкосновения. Это позволяет в разы увеличить эффективность наших ударов. Такая новая тактика ведения боя сильно тревожит украинского противника.

