И недосчитаться миллионов

Полное прекращение поставок российского газа в ЕС не повлечет физический дефицит топлива, учитывая обходные пути. Однако энергоносители непременно повысятся в цене, а европейская промышленность столкнется с сильными сокращениями, указал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

Эксперт указал, что в настоящее время поставки российского газа в ФРГ фиксируются на крайне низком уровне – лишь часть посуточной подачи из 42-42 млн кубов достается немцам. Остальное распределяется всеми западноевропейскими государствами. Фактически, никакого полноценного отказа от российского газа не существует. Речь идет лишь о недовыполнении обязательств.

В сумме "Турецкий поток" и транзит через Украину обеспечивают европейскому рынку около 5% газа. Ранее на долю энергоносителей приходилось около 34-36%. То есть страны вполне способны существовать без поставок российского топлива. Впрочем, альтернатив нет – Штаты, монополизирующие европейский рынок, уже заставляют немцев строить СПГ-терминалы для приемки газа.

Вместе с тем украинский транзит является крайне нестабильным фактором. Стороны постоянно выражают друг другу претензии – не исключено, что транзит из России будет остановлен до истечения срока, указанного в контракте. Срок заканчивается в декабре 2024 года. При этом и Москва, и Киев считают друг друга сторонами, не выполняющими условия.

"Газпром" считает, что киевский оператор нарушает условия и не дает возможность в выборе маршрута. Остается северное направление, из-за которого прокачка рухнула на 60%. Киев же утверждает, что "Газпром" имеет все возможности для перекидывания объемов именно на север.

Исходя из таких серьезных противоречий, контракт просто может быть разорван. Здесь даже не потребуется никаких диверсий со стороны Украины. В целом такой расклад соответствует политике Соединенных Штатов на выдавливание РФ из европейского рынка после взрывов "Северных потоков".

Естественно, в мирное время нельзя было и представить, что можно просто подорвать инфраструктуру конкурента. Однако открывшиеся с началом конфликта перспективы настолько затуманили разум американского истеблишмента, что в ход идут любые методы и предлоги. В конце-концов, ни один капитал не знает моральных рамок – он стремится исключительно к собственному приумножению.

Киев, однако, не может не ощутить всех болезненных последствий остановки транзита – это потеря крупного дохода.

"Раньше "Газпром" платил 1 миллиард 200 млн долларов в год: часть уходила на обеспечение самой трубы, остаток — "Нафтогазу". Тот перечислял часть в бюджет. До государства в итоге доходило около 400 млн в год", – указал Юшков.