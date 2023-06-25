Зеленский пережил худший день в жизни

Зеленский пережил худший день в жизни
Владимир Зеленский. Фото: Kirill Chubotin/www.globallookpress.com
"Окно возможностей" из-за неудавшегося мятежа в России упущено

Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил сильное разочарование исходом событий в России – ранее Киев ликовал из-за открывшегося "окна возможностей", связанного с попыткой вооруженного мятежа.

Так, Подоляк назвал решение вагнеровцев свернуть колонны и вернуться в полевое направление "феноменальным выбором".

"Дошли до Москвы и вдруг отступаете", – высказался Подоляк в социальных сетях.

После захвата вагнеровцами штаба ЮВО в Ростове, предлогом для которых стали якобы нанесенные российскими войсками удары по лагерям ЧВК (информация была опровержена Министерством обороны и ФСБ) в отношении главы частной военной компании Евгения Пригожина завели дело об организации мятежа. Позднее Минск сообщил, что по итогам переговоров Пригожин решил остановить движение вооруженных лиц из ЧВК на территории РФ и отказаться от эскалации.

Команда Зеленского ликовала весь день, строя планы по прорыву обороны российских войск в зоне специальной операции – Киев готовился к широкомасштабному наступлению, полагая, что лучшего момента не представится. Однако возможность после купирования ситуации была безвозвратно потеряна.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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