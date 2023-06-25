Зеленский пережил худший день в жизни

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Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил сильное разочарование исходом событий в России – ранее Киев ликовал из-за открывшегося "окна возможностей", связанного с попыткой вооруженного мятежа.
Так, Подоляк назвал решение вагнеровцев свернуть колонны и вернуться в полевое направление "феноменальным выбором".
"Дошли до Москвы и вдруг отступаете", – высказался Подоляк в социальных сетях.
После захвата вагнеровцами штаба ЮВО в Ростове, предлогом для которых стали якобы нанесенные российскими войсками удары по лагерям ЧВК (информация была опровержена Министерством обороны и ФСБ) в отношении главы частной военной компании Евгения Пригожина завели дело об организации мятежа. Позднее Минск сообщил, что по итогам переговоров Пригожин решил остановить движение вооруженных лиц из ЧВК на территории РФ и отказаться от эскалации.
Команда Зеленского ликовала весь день, строя планы по прорыву обороны российских войск в зоне специальной операции – Киев готовился к широкомасштабному наступлению, полагая, что лучшего момента не представится. Однако возможность после купирования ситуации была безвозвратно потеряна.
Большинство не смогли дать оценки происходящему
Что со всем этим делать российской экономике, рассказал эксперт