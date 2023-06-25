Минск предлагает всем помириться

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявляет, что российская сторона определилась с "настоящей группой будущих переговорщиков" с Банковой, которые до сих пор не раскрываются.

Вместе с тем Данилов заявил, что нельзя исключать непосредственного участия Минска в переговорном процессе по политическому урегулированию ситуации, в котором будет выступать сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Однако Данилов не стал приводить подробности о предполагаемой группе переговорщиков.

Российская сторона многократно указывала на собственную готовность к переговорным процессам, выражая соответствующую готовность, позднее украинские власти ввели законодательный запрет на диалог с РФ по урегулированию ситуации. Коллективный Запад же публично до сих пор призывает Россию к переговорам, игнорируя, однако, ее реальные попытки завести диалог.

Сам Лукашенко в ходе весеннего послания к парламенту республики указал, что переговоры необходимо начинать уже сейчас, "а не завтра".

Российская сторона пока что не давала никаких комментариев по поводу высказываний Данилова.