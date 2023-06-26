Лобода накинулась на украинку во время концерта в Харькове

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Светлана Лобода продолжает тур по украинским городам, регулярно попадая в скандальные истории. После отмены концерта в Киеве она решила давать выступления на открытых площадках. К примеру, недавно выступила в Харькове. Однако после произошедшего на мероприятии украинцы остались крайне недовольны звездой.
На площадь, где выступала певица, вышла молодая девушка с плакатом "Харьков без Лободы". Светлана не оставила ее без внимания, лично подошла, обняла и поинтересовалась в микрофон, кто ей заплатил за эту акцию. В ответ активистка заявила, что никто.
"Видите, есть люди завербованные, даже обращаться не имеет смысла", – накинулась на нее Лобода.
После этого народ на Украине взбесился, многие стали травить ее за высказывания в адрес девушки. В итоге знаменитости пришлось оправдываться в соцсетях.
Артистка написала, что "гордится" активисткой и она имеет право на свою позицию – это она уважает. При этом звезда посчитала, что кто-то манипулировал информацией об инциденте и выставил все в плохом свете.
"Мне жаль, если кто-то видит в этом пренебрежение. Знаю, что не ты. И желаю тебе никогда не терять силы духа", – подытожила Лобода.
Экипаж не терял духа