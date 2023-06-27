В США отметили бедственное положение Незалежной

Конфликт, разразившийся на территории украинского государства, все также остается в фокусе внимания зарубежных экспертов и политиков. Западные специалисты внимательно наблюдают за тем, что происходит в Незалежной. Так, именитый гарвардский ученый считает, что у Украины фактически остался последний шанс на победу.



Профессор госуправления Гарвардского университета Грэм Эллисон без обиняков заявил, что у Вооруженных сил украинского государства осталось всего несколько недель на то, чтобы продемонстрировать свои успехи на полях специальной военной операции, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



В противном случае территории, которые ранее освободила Армия России, точно уже не вернутся в руки украинцев. По крайней мере, захватить их обратно не удастся в течение как минимум 16 лет, уверен профессор. Его слова приводит информационный ресурс "Радио 1".



Почему речь идет именно о 16 годах, профессор не уточнил. При этом зарубежный эксперт добавил, что текущее тупиковое для киевского режима положение дел на фронте неминуемо приведет к тому, что некоторые западные силы начнут настаивать на мирных переговорах. Если за лето ситуация не изменится, Киеву придется сесть за стол переговоров, передает размышления эксперта телеканал "360".

